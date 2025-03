CRIME

Suspeito de executar rodoviário a tiros dentro de ônibus é preso em Lauro de Freitas

Mandado de prisão foi cumprido no bairro de Itinga

Wendel de Novais

Publicado em 15 de março de 2025 às 09:59

Rodoviário foi morto enquanto trabalhava em janeiro Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O principal suspeito pela morte do rodoviário Antônio Ferreira da Anunciação, 59 anos, que foi executado enquanto trabalhava dentro de um ônibus em Lauro de Freitas, foi preso no bairro de Itinga, no mesmo município. O homem, que não teve a identidade revelada, tem 24 anos e vai responder por homicídio qualificado por conta do crime. >

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia (PC), agentes da 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) cumpriram um mandado de prisão preventiva ainda na quinta-feira (13). As diligências foram realizadas na Rua Emílio Garrastazu Médice, onde o suspeito foi localizado e conduzido por policiais.>

O crime foi registrado no dia 24 de janeiro, por volta das 6h30, quando Antônio estava rodando com um micro-ônibus dentro do Condomínio Solar de Vilas, no bairro Parque Jockey. A vítima faleceu ainda no interior do micro-ônibus, que fazia a linha do Terminal Rodoviário de Lauro de Freitas x Parque Jockey.>

“As equipes realizaram uma investigação minuciosa. Foram colhidos depoimentos de testemunhas e familiares da vítima. Além disso, coletamos as filmagens que mostram o trajeto do autor, que conduzia uma motocicleta, e de Antônio, que dirigia o micro-ônibus, bem como do momento da execução”, destacou o titular da DT/Lauro de Freitas, delegado Joelson dos Santos Reis, sobre o caso.>