VIOLÊNCIA

Rodoviário é morto a tiros dentro de ônibus em área de condomínios em Lauro de Freitas

Caso foi registrado por volta das 6h30

Além do susto pela ação violenta, moradores do local, que costumam pegar o ônibus de Antônio mostraram surpresa por ele ter sido o alvo do crime. Ao falar sobre o motorista, uma moradora, que prefere não se identificar, diz que não consegue imaginar o motivo que alguém poderia ter para matá-lo. >

“Era um cara totalmente brincalhão, do bem e ajudava muito a gente. Era uma pessoa extraordinária, nós não temos o que falar dele, então tá todo mundo se perguntando o que aconteceu, o que houve, se foi uma fechada no trânsito”, fala.>

O Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Polícia Civil (PC), realiza perícia e a remoção do corpo no local. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP). A morte de Antônio, de acordo com moradores, reforça uma situação de insegurança no local, onde há circulação livre de pessoas e relatos de uso de drogas nas áreas de lazer.>