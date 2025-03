TRÂNSITO

BR-101 é interditada por mais de cinco horas em protesto na Bahia; veja qual trecho

Pista foi bloqueada em protesto contra a morte de um fazendeiro na região

Wendel de Novais

Publicado em 17 de março de 2025 às 09:41

PRF em ação na Bahia Crédito: Divulgação

Uma interdição total afeta o trânsito na BR-101 na manhã desta segunda-feira (17). O bloqueio começou por volta das 4h45, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, no Km 811, no município de Itamaraju. A interdição, que afeta a pista nos dois sentidos, decorre de um protesto contra ações de invasão a propriedades rurais da região, com uma morte de fazendeiro registrada nos últimos dias. >

De acordo com manifestantes, a prática criminosa é presente há anos e não existem ações concretas de combate. A PRF confirmou o motivo do protesto. “Há interdição total de pista por manifestação de aproximadamente 80 pessoas, em protesto contra a morte de um fazendeiro causada por conflito de terra. A PRF encontra-se no local”, diz. >