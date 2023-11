Deputado é sequestrado em São Paulo

O deputado estadual de São Paulo Vitão do Cachorrão (Republicanos) foi sequestrado na zona norte da cidade de Sorocaba, no interior do estado. O crime aconteceu no último domingo (19).



Ele contou que estava a caminho de um evento político quando foi abordado por oito homens armados com metralhadoras. Os homens usavam roupas da Polícia Civil e toucas ninja, segundo o g1.



O deputado foi levado ao sítio dele, onde estavam esposa, filha e genro. Vitão não explicou como foi liberado, nem por quanto tempo ficou em poder dos bandidos. Ele agradeceu a atuação das polícias.