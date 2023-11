Deputado propõe acabar com 'saidinhas' de fim de ano nos presídios; 'Paraíso de criminosos'

A poucas semanas das festas de fim de ano, quando milhares de presos em todo o País ganham o benefício de ir para casa por uns dias, o deputado Delegado Palumbo (MDB-SP) decidiu cobrar a aprovação de um projeto que acaba com as chamadas ‘saidinhas’ dos presídios. "Esse país aqui tem tanto benefício para criminosos que aqui é conhecido como paraíso dos criminosos", afirma Palumbo. "É um monte de saidinha, nós temos que pensar na vítima e no cidadão do bem."