ALERTA

Desafio do pisca-alerta: nova moda em redes sociais pode gerar multas e acidentes

Vídeos mostram motoristas testando sistema anticolisão de carros modernos em manobras arriscadas

Um novo desafio tem ganhado espaço nas redes sociais: motoristas estão propositalmente provocando a ativação do Rear Collision Warning (RCW), sistema de alerta anticolisão traseira presente em carros modernos. O mecanismo, que deveria aumentar a segurança no trânsito, está sendo utilizado como entretenimento em vídeos no YouTube, Instagram e TikTok. As informações são do Uol. >