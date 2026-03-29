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Despedida: Gilberto Gil encerra turnê 'Tempo Rei' com show histórico em São Paulo

Cantor reuniu familiares e emocionou o público após um ano rodando o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 08:05

Gilberto Gil faz último show da turnê temo Rei
Gilberto Gil faz último show da turnê temo Rei Crédito: Reprodução/Redes sociais

Cantores como Gilberto Gil parecem se sentir em casa em qualquer lugar. E o artista baiano provou isso mais uma vez. No show que marcou o fim da turnê 'Tempo Rei', em São Paulo, Gil fez aquilo que melhor sabe fazer: se soltou no palco, emocionou o público, reuniu familiares e, claro, se divertiu. 

O local escolhido para o encerramento da turnê que rodou o Brasil foi o estádio Allianz Parque, na capital paulista. O público lotou o espaço e acompanhou todas as canções de Gil.  A apresentação finalizou a turnê, mas sem representar uma despedida definitiva dos palcos. 

O show final manteve praticamente o mesmo roteiro da primeira apresentação, com clássicos como “Palco”, “Drão”, “Expresso 2222”, “Andar com Fé” e “Aquele Abraço”. Seguindo a trilogia Re: Refazenda (suas raízes nordestinas), Refavela (a cultura diáspora) e Realce (o direito à festa), Gil encantou, como lhe é de costume. 

Homenagem de Gilberto Gil para Preta Gil

Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
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Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram

Diferentemente do que aconteceu em outros shows da turnê, Gil não recebeu amigos como convidados no encerramento. A família foi a maior aliada durante a apresentação. Cantou com Fran Gil, filho de Preta Gil, e a cantora Mãeana, sua nora, mulher de Ben, a música "Queremos Saber". 

A homenagem à filha Preta Gil, que morreu no ano passado, foi feita pelos Gilsons (trio formado pelo filho de Preta, Fran, com João e José, neto e filho de Gil), que cantaram "Nossa Gente". Com a neta, Flor, Gil cantou "Estrela". Com a adesão de outro neto, Bento, cantaram "A Paz".

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A turnê “Tempo Rei” percorreu capitais brasileiras e reuniu milhares de espectadores. Em Salvador, Gil se apresentou em março e dezembro do ano passado, na Arena Fonte Nova. 

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