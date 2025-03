PRESÍDIO

Detento morre após duas cirurgias para retirada de celular do intestino

Ele admitiu que ingeriu o aparelho

Um detento de 38 anos, identificado como Leonardo Bruno Dornelas Soares, morreu após complicações em uma cirurgia para a retirada de um celular alojado em seu intestino. Ele admitiu ter ingerido o equipamento após relatar fortes dores abdominais, no sábado (1º). A morte ocorreu na segunda-feira (3), depois da segunda cirurgia. >

O caso ocorreu em Campos Gerais, na região sul de Minas Gerais. Segundo o boletim de ocorrência, o qual o portal Metrópoles teve acesso, o preso foi socorrido e levado ao pronto atendimento, onde um exame confirmou a presença do aparelho no sistema digestivo.>

No domingo (2), Leonardo Bruno foi submetido a um procedimento médico para a retirada do objeto e permaneceu internado sob observação. Seu estado de saúde piorou, e uma nova cirurgia foi necessária na segunda-feira (3). Durante o segundo procedimento, o detento não resistiu e faleceu. As informações são da coluna de Mirelle Pinheiro. >