Detento morre espancado durante banho de sol no presídio de Feira de Santana

Um detento morreu espancado durante o banho de sol no presídio de Feira de Santana, na Bahia, no último sábado (5). Raimundo de Jesus Santos tinha 30 anos e estava preso na unidade desde maio, por conta de tráfico de drogas.



De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), dois presos entraram em luta corporal durante o banho de sol. Quando foi levado aos policiais penais de plantão, Raimundo já estava desacordado. O atendimento médico já constatou que ele estava sem vida.