18 DE AGOSTO

Dia do Estagiário: 6 dicas para quem busca conquistar uma vaga

O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho; orientações incluem ter foco, redes atualizadas e preparo para seleções

Tharsila Prates

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17:22

O estágio é uma fase crucial para desenvolver habilidades profissionais Crédito: Shutterstock/ Imagem ilustrativa

Nesta segunda-feira (18), é comemorado o Dia Nacional do Estagiário. A data faz referência à primeira regulamentação do estágio no Brasil, em 1982, que definiu direitos e deveres desses estudantes que têm a chance de se inserir no mercado de trabalho antes mesmo de se formarem.

A engenheira química Larissa Gomes ingressou como estagiária na Bayer em 2013 e, hoje, lidera uma equipe de cerca de 25 pessoas atuando como gerente da Unidade de Negócios em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em 2021, Larissa decidiu vivenciar uma nova experiência em consultoria, mas, em 2023, retornou à companhia como coordenadora de Logística e Planejamento e, desde abril de 2024, ocupa a posição atual. “O estágio foi a porta de entrada para uma trajetória de aprendizado contínuo e crescimento real”, afirma.

“O estágio não é apenas um aprendizado técnico, mas uma etapa de autoconhecimento, de desenvolver habilidades interpessoais e entender como você se encaixa no mundo corporativo. Cada experiência conta”, conclui Alline Silva, líder da unidade da Bayer em Camaçari.

Natural de Porto Seguro, no extremo sul do estado, Ivanna Pitanga se mudou para Salvador para fazer faculdade e, atualmente, está no 8º período de Engenharia Química. Ainda no 6º período, decidiu buscar um estágio e adotou uma estratégia clara: definiu três empresas prioritárias, estudou sobre elas e se preparou para cada etapa dos processos seletivos. Hoje ela estagia na área de produção na unidade da Bayer de Camaçari.

“Ter um foco claro me ajudou a canalizar energia e tempo. Estudei sobre as empresas, acompanhei publicações recentes, entendi o perfil da cultura e me preparei para cada entrevista e painel com muita dedicação”, afirma Ivanna.

Com base nas histórias de quem já passou por esse processo, confira seis dicas práticas para quem quer conquistar um estágio:

Defina empresas prioritárias:

Escolha onde você gostaria de trabalhar e estude profundamente sobre essas companhias. “Isso funcionou muito para mim. Focar em empresas que faziam sentido para mim me ajudou a me preparar com estratégia e escolher com mais clareza aquela que mais refletia meus valores", conta Ivanna.

Esteja preparado para o processo seletivo:

Pesquise como funcionam os testes, entrevistas e dinâmicas. “E treine. Isso te dará mais segurança”, completa Ivanna.

Mantenha seu LinkedIn atualizado:

Isso aumenta as chances de ser encontrado por recrutadores.

Pratique a escuta ativa:

Durante entrevistas ou dinâmicas, mostre que você está realmente presente na conversa. Preste atenção nos detalhes. “Quando eu era estagiária, aprendi com meu líder na época a ter uma escuta ativa, e isso faz diferença desde o início — certamente ajuda no processo seletivo. Hoje, como liderança, busco estabelecer empatia e entender como posso ajudar. E acredito que essa prática deve partir de todos, em qualquer etapa da carreira”, explica Larissa.

Participe de projetos e cursos de extensão:

Essas experiências, muitas vezes oferecidas pela própria universidade, agregam conhecimento e mostram proatividade.

Conheça diferentes ferramentas e plataformas: