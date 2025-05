POLÍTICA

Dilma recebe anistia política e indenização de R$ 100 mil por perseguição sofrida na ditadura

Comissão de Direitos Humanos reconheceu violações sofridas pela ex-presidente durante a ditadura militar brasileira

A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania concedeu, nesta quinta-feira (22), anistia política a ex-presidente Dilma Rousseff pela perseguição sofrida durante a ditadura militar. Ela também vai receber uma indenização de R$ 100 mil em razão do ocorrido. >

Os conselheiros julgaram um pedido protocolado no dia 21 de outubro de 2002, que havia sido negado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, durante o governo dele. A ex-presidente, à época, entrou com recurso que foi julgado nesta quinta. >

“No período da ditatura, a requerente dedicou-se a defesa da democracia, da igualdade e da educação estudantil e dos direitos sociais, por meio de intensas atividades políticas e de posição aos abusos cometidos pelo regime militar. Por tais abusos foi perseguida, monitorada por 20 anos, expulsa do curso universitário, demitida além de ser sido presa e severamente torturada”, diz trecho do requerimento. >

O conselheiro Rodrigo Lentz, que foi relator da comissão, destacou que a importância do instrumento de reparação. “Não se trata de um ato de clemência do Estado (...) A anistia de 1988 é um instrumento de reconstrução democrática e reconhecimento do sofrimento político como violência de Estado. Jamais poderá ser confundida com impunidade a conspirações autoritárias contra o regime democrático”, pontuou. >