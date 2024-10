Agência Brasil

Diretoria da Fundação Saúde que contratou PCS Saleme renuncia

Para governo do estado, medida evita interferências nas investigações

Integrantes da diretoria da Fundação Saúde colocaram os cargos à disposição e o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, aceitou. Em nota, o governo do estado informou que a medida, além de trazer transparência, evita interferências nas investigações sobre o caso de pacientes transplantados que foram infectados pelo vírus do HIV.