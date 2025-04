CRIME

DJ é preso após criar site com fotos íntimas da ex e ameaçá-la de morte

Ele chegou a sugerir falsamente que ela era envolvida com uma facção

Um DJ e produtor musical acusado de perseguir, ameaçar e expor fotos íntimas de sua ex-namorada foi preso no Rio de Janeiro (RJ). O caso ganhou proporções maiores quando o suspeito criou um site exclusivo para divulgar imagens privadas da vítima e intensificou as ameaças, inclusive alegando envolvimento de facção criminosa. >

Segundo as investigações, o acusado postou em suas redes sociais fotos adulteradas da ex-namorada nua e desenvolveu uma página na internet com vídeos e imagens íntimas sem autorização. As ameaças foram feitas por telefone e WhatsApp, atingindo tanto a vítima quanto sua mãe. Em uma das mensagens, ele afirmou ter repassado o endereço da família para criminosos: "Vou destruir a sua vida", "Não tem mais espaço pra você no Brasil, o Comando Vermelho tá no seu pé, você vai morrer", diziam os textos. >