Dono da Ultrafarma é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e organização criminosa em fraudes do ICMS

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Millena Marques
Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:20
Onze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), nesta sexta-feira (15), pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Entre elas estão o empresário Sidney Oliveira, fundador da empresa Ultrafarma, e o ex-auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto.
De acordo com informações do g1 São Paulo, os promotores apontam o ex-auditor como o principal articulador da estrutura criminosa que movimentou mais de R$ 1 bilhão em créditos tributários fraudulentos de ICMS a grandes empresas do varejo no governo de São Paulo.
Foragido, o ex-fiscal Alberto Toshio Murakami também está na lista de denunciados. O processo foi protocolado na 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.
Ainda segundo o g1, os três são acusados de participar de uma organização criminosa que cometeu fraudes tributárias, no esquema criminoso implantado por Artur Gomes dentro da pasta da Fazenda estadual.
O MP-SP revelou o esquema por meio da Operação Ícaro, deflagrada no dia 12 de agosto de 2025, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Recuperação de Ativos e Repressão aos Crimes de Formação de Cartel e Lavagem de Dinheiro (GEDEC).