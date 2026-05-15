SÃO PAULO

Dono da Ultrafarma é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e organização criminosa em fraudes do ICMS

O ex-auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto e o ex-fiscal Alberto Toshio Murakami também estão na lista de denunciados

Millena Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:20

Denunciados em oepração Crédito: Reprodução/TV Globo

Onze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), nesta sexta-feira (15), pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Entre elas estão o empresário Sidney Oliveira, fundador da empresa Ultrafarma, e o ex-auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto.

De acordo com informações do g1 São Paulo, os promotores apontam o ex-auditor como o principal articulador da estrutura criminosa que movimentou mais de R$ 1 bilhão em créditos tributários fraudulentos de ICMS a grandes empresas do varejo no governo de São Paulo.

Foragido, o ex-fiscal Alberto Toshio Murakami também está na lista de denunciados. O processo foi protocolado na 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.

Ainda segundo o g1, os três são acusados de participar de uma organização criminosa que cometeu fraudes tributárias, no esquema criminoso implantado por Artur Gomes dentro da pasta da Fazenda estadual.