SP

Dono de construtora é morto dentro de casa durante assalto

Criminosos levaram joias da residência

Carol Neves

Publicado em 5 de junho de 2025 às 08:16

Polícia vai investigar morte de Francisco Filippo Crédito: Reprodução

Um engenheiro de 58 anos, dono de uma construtora, foi morto a tiros dentro de sua residência na Vila Nova Conceição, bairro nobre da zona sul de São Paulo, na noite de ontem. O crime ocorreu por volta das 19h20, quando quatro homens invadiram o imóvel após clonar o controle remoto do portão. >

Segundo a delegada Ivalda Aleixo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), as câmeras de segurança da casa foram desligadas antes da ação dos criminosos. "O vigilante não viu ninguém entrar. Ele estava chegando para trabalhar na hora", afirmou ao Uol. Francisco Filippo, a vítima, foi rendido e baleado na sala de jantar. A polícia investiga se o assassinato foi premeditado, já que não houve reação por parte do engenheiro.>

A esposa de Filippo chegou ao local minutos após o crime, acompanhada do filho do casal, de 5 anos. Os bandidos já haviam fugido em um veículo HB20, posteriormente abandonado no bairro de Moema, próximo ao local do crime. Até o momento, ninguém foi preso.>