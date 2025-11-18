INVESTIGAÇÃO

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro é preso em operação da PF

Entre os crimes sob apuração estão gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, além de outras possíveis infrações ligadas ao sistema financeiro.

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:42

Daniel Vorcaro Crédito: Reprodução

Uma investigação que mira a suspeita de fabricação e circulação de títulos de crédito falsificados levou a Polícia Federal a prender, na manhã desta terça-feira (18), o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A ação integra a Operação Compliance Zero, deflagrada após uma apuração do Banco Central apontar irregularidades na instituição.

De acordo com a PF, o objetivo da ofensiva é “combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

Daniel Vorcaro, dono do banco Master, foi preso 1 de 6

O caso começou a ser investigado em 2024, depois de uma requisição do Ministério Público Federal. Na época, suspeitou-se que uma instituição financeira havia produzido carteiras de crédito sem lastro, vendidas posteriormente a outro banco. Depois de uma fiscalização do Banco Central, esses papéis teriam sido trocados por outros ativos sem qualquer avaliação técnica adequada.