Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro é preso em operação da PF

Carol Neves
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:42
Uma investigação que mira a suspeita de fabricação e circulação de títulos de crédito falsificados levou a Polícia Federal a prender, na manhã desta terça-feira (18), o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A ação integra a Operação Compliance Zero, deflagrada após uma apuração do Banco Central apontar irregularidades na instituição.
De acordo com a PF, o objetivo da ofensiva é “combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Daniel Vorcaro, dono do banco Master, foi preso
O caso começou a ser investigado em 2024, depois de uma requisição do Ministério Público Federal. Na época, suspeitou-se que uma instituição financeira havia produzido carteiras de crédito sem lastro, vendidas posteriormente a outro banco. Depois de uma fiscalização do Banco Central, esses papéis teriam sido trocados por outros ativos sem qualquer avaliação técnica adequada.
A Operação Compliance Zero cumpre sete mandados de prisão e 25 ordens de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Entre os crimes sob apuração estão gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, além de outras possíveis infrações ligadas ao sistema financeiro.