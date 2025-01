SORTE GRANDE

Duas apostas faturam R$ 769 mil na Lotofácil

Sorteio do prêmio foi realizado na terça (14); vencedores são de São Paulo e Rio Grande do Norte

Além disso, 374 apostas tiveram 14 acertos e vão levar para casa R$ 1.232,62. Há ganhadores no Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.