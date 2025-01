SORTE

Morador do interior da Bahia fatura R$ 62 mil na Mega-Sena

Sorteio foi realizado na última terça-feira (7)

Um morador do interior baiano acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na última terça-feira (7), e faturou R$ 62 mil. A aposta foi realizada em Mutuípe, no Centro-Sul, e é do tipo simples.