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Duas apostas faturam R$ 793 mil na Lotofácil; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06:49

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil, sorteada na noite desta quarta-feira (22), e dividiram o prêmio principal do concurso 3667. Cada uma levou R$ 793.542,18.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas vencedoras foram registradas por meio de canais eletrônicos nas cidades de Colatina e Hidrolândia. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 23 e 25.

Além do prêmio principal, 218 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.180,70, enquanto 10.132 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35. Outras 114.758 apostas tiveram 12 acertos e faturaram R$ 14, e 574.038 apostas acertaram 11 dezenas, com prêmio de R$ 7.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.005.879. O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (23), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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