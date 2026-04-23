LOTERIA

Duas apostas faturam R$ 793 mil na Lotofácil; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (22)

Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06:49

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil, sorteada na noite desta quarta-feira (22), e dividiram o prêmio principal do concurso 3667. Cada uma levou R$ 793.542,18.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas vencedoras foram registradas por meio de canais eletrônicos nas cidades de Colatina e Hidrolândia. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 23 e 25.

Além do prêmio principal, 218 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.180,70, enquanto 10.132 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35. Outras 114.758 apostas tiveram 12 acertos e faturaram R$ 14, e 574.038 apostas acertaram 11 dezenas, com prêmio de R$ 7.