Duas pessoas são resgatadas com vida após prédio desabar na Grande Recife

Duas mulheres foram resgatadas com vida dos escombros do prédio que desabou na cidade de Paulista, no Grande Recife. O desabamento aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (7) em um dos blocos do Conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga.



Ao menos 14 pessoas estão desaparecidas, segundo a Defesa Civil de Pernambuco. Já Corpo de Bombeiros afirmou, em nota atualizada, que há "múltiplas vítimas".