Edital para contratação de obras da ferrovia Fiol 2, na Bahia, deve ser publicado

A Infra S.A. deve publicar amanhã, no Diário Oficial da União, o edital para contração de obras em um lote do trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste, a Fiol 2, na Bahia.



O edital contempla a execução de obras em 140 quilômetros de extensão e inclui a montagem de superestrutura ferroviária na ponte sobre o Rio São Francisco. A atualização do projeto básico, transformando-o em projeto executivo, também será de responsabilidade da empresa que vencer a licitação.