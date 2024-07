PARA TODO O BRASIL

Edital prevê investimento de R$ 1 milhão para organizações lideradas por pessoas pretas

Inscrições para o programa são gratuitas

Publicado em 10 de julho de 2024 às 10:53

Edital já foi divulgado para interessados Crédito: Shutterstock

A Fundação PepsiCo - braço filantrópico da companhia – lançou o edital Impacto Black, programa que visa impulsionar a atuação de instituições, coletivos e projetos sociais sem fins lucrativos liderados por pessoas negras por meio de aporte financeiro, treinamentos e capacitação.

O investimento na iniciativa será de R$ 1 milhão e terá o apoio e parceria do Instituto Feira Preta, que colocará a serviço dos contemplados sua expertise no fortalecimento de organizações sociais negras por meio de sua metodologia Afrolab, ciclo formativo com foco no fortalecimento institucional de diferentes iniciativas lideradas por pessoas negras desenvolvido pelo Instituto.

“Desde 2017, Doritos [um dos investimentos da empresa] atua pela diversidade no Brasil e, este ano, amplia sua jornada pela equidade racial ao patrocinar o Festival Feira Preta e apoiando as instituições com o edital Impacto Black. Tudo isso sob a gestão da PepsiCo, que visa inspirar outros atores sociais na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva”, afirma Alex Carreteiro, presidente da PepsiCo Brasil Alimentos.

O projeto Impacto Black selecionará 10 organizações que atuam em território brasileiro e desempenham papel crucial na promoção de pessoas pretas e/ou comunidades em situação de vulnerabilidade. As organizações selecionadas receberão aporte financeiro, treinamentos e capacitação. Além disso, suas respectivas lideranças participarão de uma trilha de desenvolvimento institucional e pessoal por meio de um programa de mentoria com duração de um ano e que será ministrado por especialistas.

“A iniciativa Impacto Black vai identificar e celebrar organizações e lideranças negras sem fins lucrativos que estão transformando suas comunidades, promovendo inclusão e gerando impacto social local e duradouro. O Impacto Black vai amplificar suas vozes e aumentar o seu impacto positivo nas comunidades em que atuar”, afirma C.D Glin, presidente da Fundação PepsiCo.

As inscrições para o programa são gratuitas e válidas para todo o Brasil - poderão ser realizadas de 11 de agosto a 12 de setembro (até às 17h59, horário de Brasília) pela plataforma Prosas. Ao realizar a inscrição, a organização deve apresentar um plano resumido de como o recurso vai impulsionar a sua atuação considerando sua estratégia, principais objetivos e desafios do contexto e território.

As organizações participantes serão avaliadas pela equipe do Instituto Feira Preta - organização que visa a capacitação e o desenvolvimento de empreendedores negros e organizadora do Festival Feira Preta - e o resultado do projeto será divulgado ao longo do mês de outubro.

Cursos de capacitação serão ministrados para as organizações selecionadas.

Critérios para participar do projeto Impacto Black

● Ser uma organização da sociedade civil (ONGs, associações, movimentos, coletivos);

● Estar ativo e formalizado (registrado como pessoa jurídica sem fins lucrativos) há pelo menos um ano;

● A organização deve ser, necessariamente, fundada ou liderada por pessoas pretas;