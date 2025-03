EMPREGO

Edital saiu! Concurso do TCE-SP abre vagas com salário inicial de R$ 17,7 mil

Inscrições começam na semana que vem

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) divulgou o edital de concurso público com 63 vagas para os cargos de Auditor de Controle Externo e Auditor de Controle Externo – Administração, oferecendo uma remuneração inicial de R$ 17.743,05. As inscrições estarão abertas de 17 de março a 24 de abril, exclusivamente pelo site da Vunesp, banca organizadora do certame, ao custo de R$ 82,00. A prova objetiva está marcada para 15 de junho de 2025, em São Paulo, com dois turnos: pela manhã para o cargo de Auditor de Controle Externo e à tarde para Auditor de Controle Externo – Administração.

