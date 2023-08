Em meio a crise, 123 Milhas entra com pedido de recuperação judicial

A agência de viagens 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial nesta terça-feira (29). O requerimento ocorre nove dias após a empresa anunciar a suspensão de vendas e emissões das passagens "Promo", com datas flexíveis, com embarques previstos entre setembro e dezembro de 2023. Segundo o g1, o pedido foi feito à 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Advogados da agência disseram que o pedido foi protocolado devido a fatores "internos e externos", que "impuseram um aumento considerável de seus passivos nos últimos anos". A empresa afirma ainda que usará a recuperação judicial para cumprir obrigações de "forma organizada".

De acordo com o pedido de recuperação da 123 Milhas, os resultados do pacote "Promo" acabaram não sendo atingidos, porque a empresa esperava que os clientes também adquirissem outros produtos atrelados à viagem, mas que isso acabou não ocorrendo.

"Nesse contexto, a 123 Milhas se viu impossibilitada de emitir as passagens aéreas, pacotes de viagem e os seguros adquiridos pelos clientes do Programa Promo123, especialmente nos prazos contratados, motivo pelo qual entendeu por bem retirar o Programa Promo123 do ar e buscar, por meio do presente pedido de Recuperação Judicial, cumprir tais obrigações de forma organizada", diz o pedido.