123 Milhas demite mais de 100 funcionários e anuncia plano de 'reestruturação interna'

A agência on-line de viagens 123 Milhas anunciou nesta segunda-feira (28) que iniciou um “plano de reestruturação interna”, com a demissão de alguns funcionários e colaboradores. A empresa não informou quantos profissionais serão dispensados. Segundo a 123 Milhas, a redução do quadro de funcionários tem como objetivo adequar a companhia a um novo contexto de mercado. “Essa difícil decisão faz parte das medidas para mitigar os efeitos da forte diminuição das vendas. A empresa está trabalhando para, progressivamente, estabilizar sua condição financeira”, diz a nota da 123 Milhas.

Em pouco tempo, a 123 Milhas se tornou a maior agência on-line de venda de passagens no Brasil. No início do ano, a 123 Milhas anunciou uma fusão com a concorrente Max Milhas, união que somava R$ 6 bilhões em vendas.