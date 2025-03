NOVIDADE

Em parceria com universidade, Brasil vai ter Observatório de Desaparecimento de Pessoas

Dados mostram que apenas em 2024, mais de 66 mil pessoas desapareceram no Brasil

Carol Neves

Publicado em 25 de março de 2025 às 12:39

Na próxima sexta-feira (28), Brasília será palco do lançamento do Observatório de Desaparecimento de Pessoas no Brasil (Obdes), uma parceria entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). A cerimônia de instalação simbólica ocorrerá às 10h, no auditório da Reitoria da UnB, e contará com uma palestra de Ariel Dulitsky, ex-secretário executivo adjunto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que discutirá a responsabilidade internacional do Brasil no contexto do desaparecimento forçado. >

A criação do Obdes surge em um momento de grande preocupação, com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) revelando que, apenas em 2024, mais de 66 mil pessoas desapareceram no Brasil. Entre os desaparecidos, destacam-se crianças e adolescentes, além de indivíduos de grupos vulneráveis como indígenas, idosos, pessoas em situação de rua, membros da comunidade LGBTQIA+ e jovens negros das periferias urbanas.>

Objetivos e desafios>

O Observatório visa contribuir para a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, com o objetivo de aprimorar o entendimento sobre os desaparecimentos no país. A iniciativa se concentrará em pesquisas qualitativas, que busquem fornecer dados mais detalhados sobre as circunstâncias, os envolvidos e os perfis das vítimas. Para Simone Rodrigues Pinto, coordenadora do Obdes, "produzir conhecimento sobre os atores, as instituições e as circunstâncias envolvidas nos desaparecimentos é um passo crucial para a definição de ações de enfrentamento e mitigação do fenômeno no Brasil".>