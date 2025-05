VIOLÊNCIA

Jovem que invadiu condomínio no Rio Vermelho foi colocado em porta-malas e seria morto

Troca de tiros e perseguição assustaram moradores da rua Rodrigo Argollo na quinta-feira (8)

O jovem de 16 anos que invadiu um condomínio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na última quinta-feira (8), seria morto por criminosos. O adolescente conseguiu fugir, após ser colocado dentro do porta-malas de um carro, e foi localizado pela polícia dentro do residencial na rua Rodrigo Argollo. >