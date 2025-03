NOVO CONSIGNADO

Empregados CLT já podem contratar Crédito do Trabalhador do Sicoob por aplicativo

Nova modalidade permite contratação 100% digital, taxas reduzidas e desconto direto na folha de pagamento

Trabalhadores com carteira assinada já podem contratar o Crédito do Trabalhador do Sicoob diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). A nova linha de crédito consignado, lançada pelo Governo Federal, permite o uso do FGTS como garantia, oferecendo taxas mais acessíveis e ampliando o acesso ao crédito para milhões de empregados formais. >

Vantagens do Crédito do Trabalhador >

Segundo Eduardo Ton, gerente de Crédito e Agronegócios do Sicoob, a nova modalidade representa uma oportunidade inédita para muitos trabalhadores. "O Crédito do Trabalhador traz mais segurança e previsibilidade, com condições ainda não praticadas no mercado. É uma alternativa de crédito com custos reduzidos e maior acessibilidade", afirma. >