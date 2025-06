FEMINICÍDIO

Empresária é encontrada morta com tiro no peito; ex-companheiro é suspeito do crime

Homem foi encontrado no local do crime com um tiro na cabeça; ele não resistiu

Larissa Almeida

Publicado em 10 de junho de 2025 às 10:37

Daniela Ghizi de Jesus era dona de um estúdio de beleza Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A empresária Daniela Ghizi de Jesus, de 35 anos, foi encontrada morta com um tiro no peito em um apartamento de Criciúma, cidade de Santa Catarina, na tarde da última segunda-feira (9). A principal suspeita é que ela tenha sido vítima de feminicídio. >

O suspeito do crime, o ex-companheiro dela, também foi encontrado no local com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas morreu. Conforme apurado pelo NSC TV, a Polícia Militar acredita que ele tenha cometido suicídio.>

O filho da vítima, de 6 anos, estava no apartamento. Há suspeita de que ele tenha visto o crime, que teria ocorrido por volta das 18h15. Esse foi o horário que um vizinho relatou ter escutado gritos de socorro vindos da casa da mulher, o que o levou a chamar a polícia. >

A arma que foi utilizada no crime foi apreendida após ser localizada ao lado do homem. De acordo com a Polícia Militar, Daniela já estava morta quando os agentes de segurança chegaram. Ela foi encontrada sentada no sofá da sala. A criança foi entregue ao pai biológico.>