INTERIOR DE SP

Empresário que atirou contra casal em carro durante briga de trânsito é preso

Vídeos mostram a aproximação de Adriano, que atirou três vezes

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 15:40

Adriano Domingues da Costa Crédito: Reprodução

O empresário Adriano Domingues da Costa, que atirou contra um casal em um carro em Boituva (SP), foi preso nesta quarta-feira (19), depois de ser interceptado por policiais, que cumpriram o mandado de prisão. O caso foi na última sexta-feira (14), na Rodovia Castello Branco, e um vídeo com parte do episódio viralizou.

Adriano usou uma pistola com numeração raspada para atirar contra Gabrielle Gimenez e William Isidoro durante um desentendimento de trânsito. Ele não tem porte nem registro de arma.

Os policiais cumpriram no final de semana um mandado de busca e apreensão na casa de Adriano em Mairiporã (SP), onde apreenderam um cofre, uma tonfa - tipo de arma branca originária do Japão - e o passaporte dele. O advogado de Adriano entregou na segunda para a polícia uma pistola calibre .380 que foi usada no ataque. Ele tentou na Justiça derrubar o mandado de prisão temporária contra o cliente, sem sucesso.

Briga no trânsito

Vídeos mostram a aproximação de Adriano, que atirou três vezes - um tiro na direção de Gabrielle e dois no pneu do carro. A confusão começou depois de uma "fechada" que um carro deu no outro. Os dois veículos encostaram.

Havia crianças no primeiro carro e a passageira orienta: "Fica aí, crianças. Não deixa descer as crianças". Depois disso, ela desce com o homem, que era Adriano, do veículo. Armado, ele manda a passageira do outro carro abaixar o vidro. A mulher estava falando com a polícia e foi orientada a não abrir a janela.

O homem então dá um tiro em um dos pneus do veículo e, depois, dispara em direção à passageira. A bala acerta apenas o vidro da frente do carro, sem pegar em ninguém. A seguir, o suspeito atira novamente contra o pneu do veículo.

Em outro momento, ele foi filmado dando coronhadas com a arma na janela: "o que você quer, filho da p...? Tá feliz, seu filho da p...?". Depois, ele volta com a mulher para o carro.