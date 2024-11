AVALIAÇÃO

Enem 2024: portões são fechados em todo o Brasil

Provas começam às 13h30

Os portões dos locais de prova do Enem 2024 foram fechados às 13h em todo o Brasil. A partir de agora, nenhum candidato poderá entrar para fazer a prova.

A duração da prova será de cinco horas e meia neste primeiro domingo do Enem 2024 e o término regular está agendado para as 19h, no horário de Brasília.