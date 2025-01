PROVA

Enem 2024: saiba os estados onde os candidatos atingiram nota mil na redação

Apenas Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram mais de um aluno com nota máxima

Apenas nove estados brasileiros tiveram candidatos que alcançaram a nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, cujo resultado foi divulgado nesta segunda-feira (13).

As redações nota mil estão em:: Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo, além do Distrito Federal.