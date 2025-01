EDUCAÇÃO

Inep divulga resultados do Enem 2024; saiba como consultar nota

Notas podem ser acessadas na Página do Participante

Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 09:06

Bahia teve mais de 376 mil inscritos no Enem neste ano Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o resultado Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 nesta segunda-feira (13). As notas podem ser acessadas na Página do Participante, com o login gov.br, CPF e senha do candidato.

O portal, no entanto, apresentava instabilidade até a publicação desta matéria. Os alunos que não concluíram o ensino médio, os chamados ‘treineiros’, terão suas notas divulgadas em até 60 dias.

O Enem 2024 foi aplicado nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. No primeiro domingo, os alunos fizeram as provas de linguagens e de ciências humanas, além da redação, cujo tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". No segundo, foi a vez das provas de matemática e de ciências da natureza.

A prova funciona como porta de entrada para o ensino superior de todo o país. Só na Bahia, quatro universidades federais, quatro estaduais, além de dois institutos federais aprovam candidatos a partir do desempenho no Enem (veja a lista completa abaixo).