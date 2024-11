EDUCAÇÃO

Inep divulga gabarito oficial do Enem 2024; veja

Provas foram realizadas nos dias 3 e 10 de novembro

Maysa Polcri

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 09:09

Bahia teve mais de 376 mil inscritos no Enem neste ano Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito oficial dos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, nesta quinta-feira (14). As repostas seriam divulgadas no dia 20 de novembro, mas o cronograma foi adiantado pelo Ministério da Educação.

O Enem 2024 foi aplicado nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. No primeiro domingo, os alunos fizeram as provas de linguagens e de ciências humanas, além da redação, cujo tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". No segundo, foi a vez das provas de matemática e de ciências da natureza.

Os gabaritos podem ser conferidos no site do Inep. As repostas são dividas pela cor do caderno de prova dos participantes.

A prova funciona como porta de entrada para o ensino superior de todo o país. Só na Bahia, quatro universidades federais, quatro estaduais, além de dois institutos federais aprovam candidatos a partir do desempenho no Enem (veja a lista completa abaixo).

Neste ano, 104,2 mil estudantes baianos - de 376.352 inscritos - não foram fazer as provas no último domingo (3). Em 2023, 93 mil não compareceram, de 324.284 inscritos, com abstenção de 28,7%. No ano passado, o governo havia anunciado que 52% dos alunos matriculados na rede pública de ensino da Bahia, concluintes do ensino médio, haviam se inscrito.

Instituições de ensino superior que aceitam o Enem na Bahia



Universidade Federal da Bahia (Ufba)

Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB)

Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob)

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Universidade do Estado da Bahia (Uneb)

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb)

Universidade Estadual de Feira de Santana (Uesf)

Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc)

Instituto Federal da Bahia (Ifba)