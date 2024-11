AVALIAÇÃO

Mais de 118 mil alunos faltaram ao 2° dia do Enem na Bahia

Número representa 32% do total de inscritos

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 12:48

Segundo dia do Enem Crédito: Jose Cruz/Agência Brasil

Mais de 188 mil alunos faltaram no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Bahia. O número representa 32% do total, igual a 376,3 mil estudantes. Ao todo, 258,5 mil (68,7%) compareceram no último domingo, 10 de novembro. Os dados são do Ministério da Educação.

O índice de presença supera em 38 mil estudantes o total de inscritos baianos no mesmo período em 2023, quando houve o registro de 220,5 mil. Tradicionalmente, a presença no segundo dia é menor do que a do primeiro dia em todo o país.

Em 3 de novembro, data da primeira avaliação do Enem, com a redação e avaliações de linguagens, cerca de 272 mil (72,3%) estudantes da Bahia compareceram. Em 2023, dos 324,2 mil inscritos no estado, 231,5 mil fizeram as provas no primeiro dia.

Neste ano, o Enem contabilizou mais de 4,32 milhões de inscrições em todo Brasil, número superior ao total de inscritos em 2023 (3,93 milhões) e 2022 (3,47 milhões). Da mesma forma, o índice de participação do Exame Nacional do Ensino Médio neste ano supera os de 2022 e 2023 tanto no primeiro quanto no segundo dia de provas.

Em 2024, 3,15 milhões de alunos (73,4% do total, contra 71,9% de 2023) compareceram às provas no primeiro dia (3), enquanto 2,98 milhões de alunos fizeram o Enem no segundo dia.

Gabaritos serão divulgados na próxima semana

Os gabaritos e os Cadernos de Questões oficiais do Enem 2024 serão divulgados na próxima semana. Os resultados finais serão divulgados em 13 de janeiro de 2025.

O Enem 2024 teve participação de concluintes do ensino médio na rede pública, com 94% de participação, o que significa 1,66 milhão de inscritos. Em 2023, esse percentual foi de 58%, o equivalente a 1,18 milhão de inscritos. Em 2022, foram 48%. Das 27 Unidades da Federação, 14 tiveram 100% de concluintes do ensino médio na rede pública inscritos no Enem 2024. Em Alagoas, 100% dos concluintes do ensino médio matriculados na rede pública do estado se inscreveram para o Enem 2024.