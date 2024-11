ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

Bahia registra 31,3% de abstenção no segundo dia de provas do Enem 2024

Média nacional foi de 30,6%

Tharsila Prates

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 11:56

Baianos fazem as provas no Colégio Central, em Salvador Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

A Bahia registrou 31,3% de abstenção no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizado no último domingo (10). A média nacional foi um pouco menor, de 30,6%. No ano passado, os faltosos do segundo dia no estado foram 32%. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No domingo (3), primeiro dia de provas, a Bahia registrou 27,7% de abstenção - índice maior que a média nacional (26,6%), mas um pouco menor do que o registrado no estado no mesmo dia de 2023.

Em todo o país, os principais motivos da ausência foram candidatos flagrados com equipamento eletrônico, deixando o local de prova com o caderno de questões antes dos 30 minutos finais da aplicação, por ausentar-se antes do horário permitido (15h30), por utilizar impressos e registrar ou divulgar imagem da prova.