Enem: quem perdeu prova tem até 23h59 de hoje para pedir reaplicação

Enem. Crédito: Rafa Nedermeyer/Agência Brasil

O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (Enem) termina às 23h59 desta sexta-feira (17h). Podem fazer o pedido candidatos que tiveram problemas de logística, como desastres naturais ou falta de energia no local da prova; problemas de saúde, como doenças infectocontagiosas; ou ainda quem foi alocado para fazer o exame a mais de 30 quilômetros da residência.



A solicitação deve ser apresentada via Página do Participante e a reaplicação ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) explica que, “nos casos de doenças infectocontagiosas, os pedidos de reaplicação devem ser acompanhados por documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Inep individualmente”.

Nos casos de ausência devido a problemas logísticos, o Inep avaliará as solicitações, de acordo com as intercorrências registradas.