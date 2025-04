DOENÇA RENAL CRÔNICA

Entenda por que fadiga, coceira e inchaço podem ser sinais de que seus rins precisam de atenção

A doença, que é silenciosa, tem registrado crescente prevalência e alta mortalidade

Todo mundo já deve ter ouvido o conselho: "beba água, é importante para o funcionamwnto dos rins". E eles são fundamentais para o funcionamento do corpo. É o órgão responsável por filtrar o sangue e auxiliar na eliminação de toxinas do organismo. O problema é que a Doença Renal Crônica (DRC) é silenciosa, não apresenta sintomas e tem registrado crescente prevalência, alta mortalidade e elevados custos para os sistemas de saúde no mundo. >