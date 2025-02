RIO GRANDE DO NORTE

Entregador é espancado pelo cliente ao se recusar a subir com lanche

Cena foi registrada em vídeos

Um episódio de agressão gerou grande repercussão em Natal (RN), após um entregador de aplicativo ser atacado por um cliente em um prédio no bairro de Lagoa Nova, no último sábado (15). >

O motoboy se recusou a subir com o pedido devido ao peso da embalagem, o que irritou o cliente, identificado como um professor. Em resposta, o homem partiu para a agressão, derrubando o entregador no chão e rasgando sua bolsa de entregas. Imagens da violência, registradas logo após o ocorrido, mostraram a vítima com a boca sangrando devido aos golpes. >

Tanto o agressor quanto a vítima prestaram depoimento no domingo. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por sua vez, confirmou que as investigações estão em andamento e que o caso está sendo conduzido pela 5ª Delegacia Policial. >