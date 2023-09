Erika Hilton abre representação contra Isidório e pede indenização de R$ 3 milhões

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) entrou com uma representação contra o deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) pedindo R$ 3 milhões por conta de falas transfóbicas dele durante uma votação na quarta-feira (20). A Comissão de Previdência, Assistência Social e Família votava o PL que busca anular reconhecimento de uniões homoafetivas no Brasil, ontem, quando aconteceu o episódio.

O deputado baiano, com uma bíblia na mão, disse que a identidade de gênero transexual é uma "fantasia". Também fez comentários contra uniões do mesmo sexo. "Deus criou naturalmente homem e mulher, que é igual a filhos. Dois homens ou duas mulheres em uma ilha não vai encontrar nada", iniciou.

A deputada Erika Hilton acaba de ser vítima de transfobia por parte do Deputado Pastor Isidório durante a votação da proibição do casamento homoafetivo. Ele se refere a ela no masculino várias vezes, mesmo sob protestos por parte dela e de outras parlamentares. pic.twitter.com/qR131V6Y0t

O político disse ainda que homem nasce como homem com binga, portanto, com pinto e com pênis” e “mulher nasce com sua cocota, sua tcheca [sic], portanto, sua vagina". Ele acrescentou: "Homem mesmo cortando a binga não vai ser mulher. Mulher cortando a cocota se for possível não será homem. Todo mundo sabe".