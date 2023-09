Mesmo cortando a 'binga', homem não vai ser mulher, diz Pastor Sargento Isidório

O deputado Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) foi acusado de transfobia por conta de declarações feitas na terça-feira (19), durante discussão na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara sobre o projeto que pode proibir o casamento homoafetivo no país.



O político disse que homem nasce como homem com binga, portanto, com pinto e com pênis” e “mulher nasce com sua cocota, sua tcheca [sic], portanto, sua vagina". Ele acrescentou: "Homem mesmo cortando a binga não vai ser mulher. Mulher cortando a cocota se for possível não será homem. Todo mundo sabe". O deputado afirmou que a religião e crenças das pessoas devem ser respeitadas, dizendo que mulher e homem são colocados juntos para fins de "procriação" e pela "família".