Éris: melhor medida de combate à nova variante da covid é a vacina, diz ministério

Vacinação bivalente da Covid-19. Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

Registrada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 51 países, a nova cepa do vírus da covid-19 conhecida popularmente por Éris, a EG.5 é uma subvariante da Ômicron e oficialmente ainda não detectada no Brasil. Mesmo assim, tem chamado a atenção nas últimas semanas.



De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, apesar do alerta da OMS sobre a circulação da subvariante EG.5, não há indicação para recomendar o uso de máscara para toda a população. Segundo ela, a pasta monitora e avalia as evidências científicas mais atuais em níveis internacionais e o cenário epidemiológico da covid-19

"Até o momento, sabemos que nossas vacinas protegem contra essa variante (EG.5). Não há evidências contrárias a isso. Não temos ainda indicação de recomendação do uso da máscara para toda a população", disse.

Segundo ela, também não há informações de que essa variante pode ter grande impacto na gravidade da doença. "No atual contexto, as orientações continuam as mesmas. A vacinação é a melhor medida de combate à covid-19, com a atualização das doses de reforço para prevenção da doença, sobretudo para os grupos de risco, idosos e crianças. Tomar a dose adicional, preferencialmente as vacinas polivalentes, que o ministério colocou à disposição da população."

Ethel explicou que, desde que a OMS retirou o estado de emergência, em maio deste ano, ainda se mantém a recomendação para que os grupos de maior risco de agravamento pela doença continuem a seguir as medidas de prevenção e controle não farmacológicas, incluindo o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados ou aglomerações, além do isolamento de pacientes infectados com o vírus Sars-Cov-2. "Essa recomendação também vale para pessoas com sintomas gripais", disse.

Segundo ela, está disponível em toda a rede do Sistema Único de Saúde (SUS), gratuitamente, o antiviral nirmatrelvir/ritonavir para ser utilizado no tratamento da infecção pelo vírus logo que os sintomas aparecerem e houver confirmação do teste positivo. "Deve ser tomado nos primeiros cinco dias de sintomas", esclareceu.

O infectologista Carlos Magno Fortaleza disse que os alertas epidemiológicos como o da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) são importantes e não podem ser banalizados. Em nota informativa publicada nesta quinta-feira, 17, a entidade afirma que, embora não tenha sido identificada no País, é possível que a variante esteja circulando de forma silenciosa, devido ao baixo índice de coleta e análise genômica no Brasil.

"Percebo que a cada nova variante da ômicron são noticiadas falas alarmistas que não têm suporte epidemiológico. Muitas vezes dão a essas subvariantes nomes de monstros assustadores, como a Kraken, e no fim elas não causam grande dano. O risco é que com o tempo a população passe a ignorar qualquer alerta pelo excesso desnecessário deles", disse.

Segundo ele, a nota da SBI é sóbria e contida, e não traz nada de novo. Ele reforçou a necessidade de manter a atenção. "Já podemos ter essas variantes circulando, mas não parece ser uma situação fora de controle. A vigilância, não só de novas variantes, mas principalmente de internações e mortes deve guiar as medidas de controle", disse.

Para a infectologista Raquel Stucchi, da Unicamp, apesar da baixa testagem no Brasil, já há evidências de que a subvariante EG.5 já circula no Brasil. "Ela foi relacionada ao aumento de infecção na Europa e Estados Unidos e aumento das internações também. Isso não refletiu em aumento dos óbitos, particularmente porque hoje nós dispomos de medicação para evitar que eles tenham evolução desfavorável." Ela lembrou que gestantes, idosos e outros grupos de risco devem continuar usando máscaras.

Não há indicação, no momento, segundo ela, para o uso de máscara em todos os lugares. "É só para as pessoas que têm risco de infecção mais grave, onde incluímos aqueles que não se vacinaram ou não completaram a vacinação."