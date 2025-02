SEGURANÇA REFORÇADA

Escolta e rastreamento de carga: como os Correios combatem os crimes nos serviços postais

Circulação de dinheiro falso, contrabando e tráfico de drogas são os crimes mais comuns praticados nos serviços postais

O que deveria ser um serviço para ajudar o cidadão a enviar e receber encomendas entre diferentes destinos tem sido usado como mais uma estratégia dos bandidos para a prática de crimes. Um simples envelope onde costuma ser enviado correspondências vira meio de envio de notas de dinheiro falsas, que são comercializadas na internet, de drogas e também de mercadorias contrabandeadas. Em parceria com os Correios, a Polícia Federal atuou em 1.744 ocorrências no ano passado. O destaque foi a falsificação e circulação de dinheiro falso, com 804 registros, seguida de contrabando (550) e tráfico de drogas (357). >

Mas esse número já foi bem maior. Em 2021, por exemplo, foram 4.168 ocorrências, passando para 3.487 em 2022 e para 2.653 em 2023, o que representa redução de mais de 34% entre 2021 e 2024. Agora, os Correios firmaram um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal para desenvolver ações integradas de repressão e prevenção de crimes contra os serviços postais e no tráfego de ilícitos. A assinatura do instrumento contou com as presenças do presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos, e do diretor-geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues, que se reuniram na sede da Polícia Federal em Brasília, na tarde dessa quinta-feira (27). >