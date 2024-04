RIO DE JANEIRO

Escritora atacada por pitbulls perdeu braço e orelha, diz hospital

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, perdeu um braço e uma orelha por conta do ataque de pitbulls que sofreu nesta sexta-feira (5), em Saquarema, no Rio de Janeiro. Ela está internada em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.