Ex-assessor de ministro do STF, servidor é preso por stalking contra esposa juíza

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:16
Um ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi preso pelos crimes de stalking, violência psicológica e injúria contra a esposa pouco antes do feriado de Natal. Marcelo Pereira Pitella, 53 anos, foi detido por policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOp) da Polícia Militar (PMDF), no Lago Sul, logo após deixar um hotel na área central de Brasília, na madrugada de 20 de dezembro do ano passado.
À época, Pitella era lotado no gabinete do ministro Nunes Marques. Em 22 de dezembro, dois dias após a prisão, Marcelo perdeu o cargo em comissão no gabinete. No entanto, ele permanece como servidor do STF, redistribuído do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).