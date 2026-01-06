CRIME

Ex-assessor de ministro do STF, servidor é preso por stalking contra esposa juíza

Marcelo Pitella foi preso antes do Natal por perseguir a esposa, mesmo diante de medidas protetivas

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:16

Marcelo Pitella Crédito: Reprodução

Um ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi preso pelos crimes de stalking, violência psicológica e injúria contra a esposa pouco antes do feriado de Natal. Marcelo Pereira Pitella, 53 anos, foi detido por policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOp) da Polícia Militar (PMDF), no Lago Sul, logo após deixar um hotel na área central de Brasília, na madrugada de 20 de dezembro do ano passado.