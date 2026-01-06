Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-assessor de ministro do STF, servidor é preso por stalking contra esposa juíza

Marcelo Pitella foi preso antes do Natal por perseguir a esposa, mesmo diante de medidas protetivas

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:16

Marcelo Pitella
Marcelo Pitella Crédito: Reprodução

Um ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi preso pelos crimes de stalking, violência psicológica e injúria contra a esposa pouco antes do feriado de Natal. Marcelo Pereira Pitella, 53 anos, foi detido por policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOp) da Polícia Militar (PMDF), no Lago Sul, logo após deixar um hotel na área central de Brasília, na madrugada de 20 de dezembro do ano passado.

À época, Pitella era lotado no gabinete do ministro Nunes Marques. Em 22 de dezembro, dois dias após a prisão, Marcelo perdeu o cargo em comissão no gabinete. No entanto, ele permanece como servidor do STF, redistribuído do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Jovem conta como sobreviveu 5 dias perdido em trilha após ser deixado para trás

Jovem conta como sobreviveu 5 dias perdido em trilha após ser deixado para trás
Imagem - Irmão de Eliza Samudio faz desabafo emocionado e se pronuncia sobre passaporte encontrado em Portugal

Irmão de Eliza Samudio faz desabafo emocionado e se pronuncia sobre passaporte encontrado em Portugal
Imagem - Humorista que pediu para 'desligarem' Nikolas igual a Charlie Kirk é investigado

Humorista que pediu para 'desligarem' Nikolas igual a Charlie Kirk é investigado

MAIS LIDAS

Imagem - Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP
01

Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
02

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador
03

Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
04

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo