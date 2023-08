Ex-diretor da PRF é preso em operação que investiga interferência em eleição

Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques foi preso nesta quarta-feira (9). O pedido de prisão preventiva faz parte da Operação Constituição Cidadã, que apura interferência no segundo turno das eleições de 2022.



Silvinei foi preso em Florianópolis. A suspeita é que a PRF reforçou as blitzes no Nordeste, no dia 30 de outubro, para dificultar o transporte de eleitores na região onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve mais votos.

Em junho, Silvinei prestou depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos golpistas de 8 de janeiro.

Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. A operação conta com o apoio da Corregedoria Geral da PRF, que determinou ainda a oitiva de 47 policiais rodoviários federais.