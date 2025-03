ESQUEMA

Ex-mulher é acusada de dar golpe de R$ 122 milhões no fundador da Embelleze

Influenciadora Monique Elias teria até criado um fake para manipular o idoso

A influenciadora Monique Elias, ex-mulher do fundador da Embelleze, Itamar Serpa Fernandes, está sendo investigada por supostamente manipular e desviar R$ 122 milhões do patrimônio do empresário. As investigações revelaram que Monique teria criado um perfil fake, chamado Jéssica Ferrer, para enviar e-mails anônimos a Itamar, semeando desconfiança entre ele, seus filhos e colegas de trabalho. "Ninguém no seu ambiente de trabalho é de sua inteira confiança", dizia um dos e-mails obtidos por reportagem do Fantástico, da TV Globo.>