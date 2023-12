Ex-PM minimiza pena por necrofilia: "Se ela está morta, ela não é mulher"

Crédito: Reprodução

O ex-policial militar Evandro Guedes, fundador da Alfacon Concursos Públicos, aparece em vídeo no qual faz apologia ao vilipêndio sexual de cadáveres femininos. A publicação teria sido de 2016, mas voltou a circular nesta terça-feira, 5.



“Imagina você que é virgem e passa para o cargo de técnico de necropsia de nível médio. Aí você está lá e vem uma menina do ‘Pânico na TV’ morta. Meu irmão, com aquele ‘rabão’. E ela infartou de tanto tomar ‘bomba’ na porta do necrotério. Duas da manhã, não tem ninguém, quentinha ainda. O que você vai fazer? Vai deixar esfriar? Meu irmão, eu assumo o fumo de responder pelo crime”, diz o professor de Direito Penal.

Ele continua: "Meu irmão, o difícil vai ser você arrumar uns travesseiros porque comer ela de bruços não dá. Tem que botar de quatro. Então, você bota um monte de travesseiros. Bota ela toda torta lá, irmão. Daquele jeito, ela fica meio durinha. Vai assim, e só por Deus, cara. Como vai endurecendo tudo, deve ficar bom demais. E come até a parte da manhã", dispara Guedes.

?BRASIL: Evandro Guedes, conservador da extrema-direita e amigo da família Bolsonaro, incentiva necrofilia (sexo com cadáveres) para seus alunos do concurso da polícia.



O fundador da Alfacon ensina concurseiros a como violar corpos de mulheres mortas. pic.twitter.com/Plk3f9JPc9 — CHOQUEI (@choquei) December 4, 2023

Em resposta às críticas, ele gravou novo vídeo no X, antigo Twitter, no qual afirma que tudo se tratou do que chama de "ficção jurídica", um exemplo. Ele diz também: "Se ela está morta, ela não é mulher. O que é que ela é? Um defunto, não é uma pessoa viva, não tem mais personalidade jurídica".

Um perfil publicou vídeo de retratação de Guedes mesclando-o com novos trechos da aula. Nele, o professor simula a reação do pai da vítima da necrofilia: "Ai, minha filha morreu e o cara de 19 anos, aluno do Evandro, porra, conseguiu botar minha morta para chupar p...". Guedes adiciona: "A pena é desse tamanhozinho, vale a pena responder".

Sobre ser amigo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Guedes afirma: "Enfia o dedo nas costas, maluco, o cara é meu amigo mesmo. Meu parceiro!"

ATENÇÃO: o Evandro Guedes, "professor" que eu denunciei mais cedo a respeito das falas sobre ABUSO DE PESSOAS MORTAS, resolveu dobrar a aposta e fez uma live respondendo ao Lázaro, que compartilhou a minha publicação. Na live, ele afirma SER PARCEIRO DO EDUARDO BOLSONARO. Alguma… pic.twitter.com/y1Fo9ToEb7 — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) December 4, 2023

