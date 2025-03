PRESO EM FLAGRANTE

Ex-vereador tira arma de cueca e atira contra mulher dentro de motel; veja vídeo

Vítima foi socorrida pelo Samu para um hospital e estado de saúde é considerado estável

O ex-vereador de Tupanatinga, em Pernambuco, Luciano de Souza Cavalcanti, 59 anos, foi flagrado por imagens do circuito de segurança de um motel localizado às margens da BR-424, em Garanhuns, no agreste pernambucano, tirando uma arma da cueca e atirando diversas vezes contra uma mulher. A identidade do suspeito de cometer o crime foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco, que prendeu o ex-vereador e o autuou por tentativa de homicídio. A arma usada no crime foi apreendida. >

A vítima, segundo a polícia, tem 23 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional Dom Moura. O estado de saúde dela é considerado estável. No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver duas mulheres conversando em uma área externa por volta das 4h15. Logo depois, o ex-vereador e outra mulher se aproximam. O homem, que estavam sem roupa, puxa a arma da cueca e atira contra uma das mulheres, que está de roupa amarela. Enquanto ele efetua os disparos, as outras duas ficam paradas no local. >

De acordo com informações do Diário de Pernambuco, imagens feitas por populares na saída do motel mostram os familiares da vítima indignados com a situação, enquanto a mulher é colocada em uma ambulância. "Eles tentaram ir para cima do ex-vereador, mas foram contidos", informa a reportagem do jornal pernambucano. Preso em flagrante, o ex-vereador foi levado para a 18ª Delegacia Seccional. De acordo com informações extraoficiais, Luciano de Souza já havia sido preso em 2023 por armazenar um arsenal de armas. De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele foi eleito vereador de Tupanatinga em 2004, participou das eleições mais recentes, em 2024, e ficou como suplente.>