Fabricantes de aparelhos telefônicos negam pré-instalar apps de bet nos celulares

Essa reclamação tem sido feita por consumidores nas redes sociais

Estadão

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 08:49

O MJSP notificou pelo menos oito empresas fabricantes Crédito: Agência Brasil

As fabricantes de celulares notificadas no mês passado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), sobre a possível pré-instalação de aplicativos de apostas em dispositivos móveis, responderam à pasta alegando que não realizam esse procedimento. Segundo as empresas, a instalação de apps nos aparelhos poderia ser feita não só por elas, mas também pelo Google e por operadoras de telefonia móvel.

Diante disso, a Senacon prevê agora ouvir outras companhias. O MJSP notificou pelo menos oito empresas fabricantes de eletrônicos que atuam no Brasil para questionar, entre outros pontos, se celulares estão sendo comercializados com aplicativos de apostas online pré-instalados. Essa reclamação tem sido feita por consumidores nas redes sociais, que apontam ter-se deparado com apps de bets em celulares recém-comprados.

Segundo o Ministério, entre as respostas recebidas a da Samsung, a mais detalhada, descreveu o processo de instalação de aplicativos em seus dispositivos e as medidas tomadas em parceria com uma operadora de telefonia móvel. A empresa informou que fez simulações para verificar se apps de apostas de cota fixa poderiam ser baixados diretamente do aplicativo Google Store e concluiu que elas não estão disponíveis para download na plataforma, segundo informou o ministério.

Outro ponto levantado pela Samsung envolveu a instalação de apps na inserção do chip de uma operadora específica em seus aparelhos. "Nessa situação, foram identificados aplicativos relacionados a resultados ao vivo de eventos esportivos, porém, sem a instalação de qualquer aplicativo de jogos ou apostas", afirmou o ministério.

A Samsung recomendou à empresa a interrupção dessa ação, o que foi acatado pela operadora, sem novos relatos de instalação dos referidos apps.

OPERADORAS

A pasta informou ainda que a Senacon continuará monitorando essas práticas para garantir a proteção dos consumidores. Nos próximos dias, a secretaria pretende notificar as operadoras de telefonia móvel para que esclareçam se fazem, ou já fizeram, a inclusão automática de aplicativos de resultados esportivos via chip, ainda que sem a instalação direta de apps de jogos de aposta.